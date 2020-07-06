Поверхность Староуткинского пруда заволокло пеной и позеленела вода

Вчера в посёлке Староуткинск появились зловонные зелёные маслянистые пятна и пена по всему берегу пруда. Так как вода из пруда впадает в реку Чусовая, возможно там такая же история, написал подписчик группы.

Как рассказали изданию Znak в администрации города, пена могла появиться в следствие цветения водорослей. Специалист по экологии поселковой администрации Валентина Пермина отметила, что цветение происходит каждый год. Однако в этом году оно началось неожиданно. По ее словам, это обычное явление, но так как оно возникло за два дня, то для жителей поселка это стало неожиданным.

На данный момент были получены пробы воды и направлены в Первоуральскую санэпидемстанцию на анализ. Специалист мэрии Староуткинска отметила, что анализы в пруду неплохие, но они в периоды цветения немного отходят от нормы.