В России число заболевших коронавирусом достигло почти 690 тысяч человек
Сегодня, 12:44Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В России за прошедшие сутки было подтверждено 6611 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Среди заболевших у 1907 человек заболевание протекает без выраженных симптомов. В общей сложности количество зараженных с начала пандемии составляет 687 862 человека, из них выздоровели 454 329 человек.
Кроме того, подтверждено 135 новых летальных случаев от инфекции. Всего коронавирус унес жизни 10 296 россиян.
Отмечается, что за минувшие сутки было проведено 265 тысяч тестов на выявление заболевания. Под наблюдением медиков остаются более 277 тысяч человек.
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