В России число заболевших коронавирусом достигло почти 690 тысяч человек

Среди заболевших у 1907 человек заболевание протекает без выраженных симптомов. В общей сложности количество зараженных с начала пандемии составляет 687 862 человека, из них выздоровели 454 329 человек.

Кроме того, подтверждено 135 новых летальных случаев от инфекции. Всего коронавирус унес жизни 10 296 россиян.