В Свердловской области подтверждено еще 270 случаев заболевания коронавирусом

Больше всего случаев подтверждено у жителей Екатеринбурга. Там диагноз подтвержден у 175 человек. Остальные заболевшие являются жителями 29 населенных пунктов региона, в том числе и Нижнего Тагила.

В общей сложности в регионе подтверждено за все время пандемии 14 303 случая заболевания коронавирусом.

Отмечается, что у 159 человек состояние расценивается как тяжелое, еще у 745 состояние средней тяжести.