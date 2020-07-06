В Свердловской области подтверждено еще 270 случаев заболевания коронавирусом
Сегодня, 12:50Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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За минувшие сутки с 5 по 6 июля было подтверждено 270 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Свердловской области, сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
Больше всего случаев подтверждено у жителей Екатеринбурга. Там диагноз подтвержден у 175 человек. Остальные заболевшие являются жителями 29 населенных пунктов региона, в том числе и Нижнего Тагила.
В общей сложности в регионе подтверждено за все время пандемии 14 303 случая заболевания коронавирусом.
Отмечается, что у 159 человек состояние расценивается как тяжелое, еще у 745 состояние средней тяжести.
За сутки из больниц по выздоровлению выписано 100 человек. Всего от инфекции вылечились 8442 пациента.
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