В Свердловской области зарегистрировано еще семь летальных случаев коронавируса
Сегодня, 12:56Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Свердловской области от коронавируса за прошедшие сутки подтверждено еще семь летальных случаев коронавируса, сообщает оперштаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
В общей сложности от инфекции с начала пандемии скончался 131 уралец.
Всего в области за сутки было выявлено 270 случаев заболевания COVID-19. Всего зарегистрировано 14 303 случая заражения.
Напомним, что до сегодняшнего дня продлен режим самоизоляции в Свердловской области.
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