Медицинский кластер появится к 2024 году в Екатеринбурге

Медкластер появится в Академическом. В первую очередь планируют обновить здание НИИ ОММ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил создание проекта на его презентации и пообещал финансирование из государственного бюджета.

В медицинском кластере планируют разместить медицинский университет с комплексом учебных корпусов, общежития, детскую и взрослую больницы и поликлиники, технопарк, травматологическое отделение, инновационный онкоцентр, а также центр реабилитации. Глава правительства согласился поддержать сразу несколько наших проектов. Он обещал выделить федеральные деньги на медицинский кластер — наш крупный и важный проект в Академическом. Своими силами реализовать этот проект было бы очень сложно, а теперь мы сможем сдать первую очередь уже в конце 2024 года,рассказал Евгений Куйвашев. В первую очередь планируется обновление материально-технической базы НИИ ОММ, а после этого — возведение здания университета мирового уровня, а также создать университетскую клинику с диагностическим центром и стационаром. По задумке в медкластере станут проводить научные исследования, готовить кадры, внедрять новинки в клиническую практику и выпускать медицинскую продукцию. Напомним, к 2022 году в Нижнем Тагиле откроется диализный медицинский центр. Новый медицинский центр сможет ежедневно принимать до 90 пациентов, которые страдают хронической почечной недостаточностью. Приём будет проходить по полису обязательного медицинского страхования. СК проверит невыплату компенсаций за работу с COVID-19 госпиталю Тетюхина в Тагиле

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