Медицинский кластер появится к 2024 году в Екатеринбурге

В медицинском кластере планируют разместить медицинский университет с комплексом учебных корпусов, общежития, детскую и взрослую больницы и поликлиники, технопарк, травматологическое отделение, инновационный онкоцентр, а также центр реабилитации.
Глава правительства согласился поддержать сразу несколько наших проектов. Он обещал выделить федеральные деньги на медицинский кластер — наш крупный и важный проект в Академическом. Своими силами реализовать этот проект было бы очень сложно, а теперь мы сможем сдать первую очередь уже в конце 2024 года,рассказал Евгений Куйвашев.
В первую очередь планируется обновление материально-технической базы НИИ ОММ, а после этого — возведение здания университета мирового уровня, а также создать университетскую клинику с диагностическим центром и стационаром.
По задумке в медкластере станут проводить научные исследования, готовить кадры, внедрять новинки в клиническую практику и выпускать медицинскую продукцию.
Напомним, к 2022 году в Нижнем Тагиле откроется диализный медицинский центр. Новый медицинский центр сможет ежедневно принимать до 90 пациентов, которые страдают хронической почечной недостаточностью. Приём будет проходить по полису обязательного медицинского страхования.