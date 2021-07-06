Медицинский кластер появится к 2024 году в Екатеринбурге

Медицинский кластер появится к 2024 году в Екатеринбурге
Медицинский кластер появится к 2024 году в Екатеринбурге
Вчера, 09:14Здоровье и экологияФото: Instagram Евгения Куйвашева
Медкластер появится в Академическом. В первую очередь планируют обновить здание НИИ ОММ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил создание проекта на его презентации и пообещал финансирование из государственного бюджета.

В медицинском кластере планируют разместить медицинский университет с комплексом учебных корпусов, общежития, детскую и взрослую больницы и поликлиники, технопарк, травматологическое отделение, инновационный онкоцентр, а также центр реабилитации.

Глава правительства согласился поддержать сразу несколько наших проектов. Он обещал выделить федеральные деньги на медицинский кластер — наш крупный и важный проект в Академическом. Своими силами реализовать этот проект было бы очень сложно, а теперь мы сможем сдать первую очередь уже в конце 2024 года,рассказал Евгений Куйвашев.

В первую очередь планируется обновление материально-технической базы НИИ ОММ, а после этого — возведение здания университета мирового уровня, а также создать университетскую клинику с диагностическим центром и стационаром.

По задумке в медкластере станут проводить научные исследования, готовить кадры, внедрять новинки в клиническую практику и выпускать медицинскую продукцию.

Напомним, к 2022 году в Нижнем Тагиле откроется диализный медицинский центр. Новый медицинский центр сможет ежедневно принимать до 90 пациентов, которые страдают хронической почечной недостаточностью. Приём будет проходить по полису обязательного медицинского страхования.

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Екатеринбург
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