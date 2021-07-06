Впервые с начала пандемии COVID-19 подтверждено более 700 смертей за сутки

За сутки с 5 по 6 июля в России подтверждено 737 летальных случаев от COVID-19. Такое количество скончавшихся регистрируется впервые с начала пандемии.

В общей сложности количество скончавшихся составляет 139,3 тысячи человек. Число новых случаев заболевания составляет 23,3 тысячи человек. Всего заболевших насчитывается 5,6 миллиона рублей. Количество выздоровевших составляет 5,1 миллиона человек. За сутки из больниц по выздоровлению выписаны 18,4 тысячи человек. В Свердловской области за сутки выявлено 318 новых случаев заражения коронавирусом. Всего заболевших — 95,7 тысячи человек. Из больниц после лечения выписаны 297 человек. В общей сложности выздоровели 89,2 тысячи человек. Также подтверждено 12 летальных случаев. Число умерших с начала пандемии составляет 3,9 тысячи человек.

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