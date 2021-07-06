Врач из Москвы: принцип «не навреди» должен соблюдаться при вакцинации от COVID-19

Московский врач-терапевт Елена Столповская опубликовала в своем блоге пост о том, что вакцины не безопасны, сообщают «Новые известия».
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остается крайне серьезной. Споры между сторонниками и противниками вакцинации становятся более ожесточенными.
В медицинском сообществе до сих пор нет единого мнения о том, насколько полезна или вредна вакцинация против коронавируса. Властями страны прививочная кампания провозглашена приоритетным методом борьбы против COVID-19. Далеко не каждому человеку отечественная вакцина показана к применению. Это обстоятельство порождает всякого рода злоупотребления вроде нелегально выписанных справок о нежелательности вакцинации для людей с определенными проблемами. И чиновники не нашли ничего лучшего, чем вообще запретить врачам выписывать такого рода справки. Что еще более запутывает ситуацию,пишет в своем блоге Елена Столповская.
Ситуация такова, что люди с противопоказаниями поставлены перед выбором: либо потеря работы из-за полученной от укола инвалидности, либо потеря работы без укола и без инвалидности, констатирует врач-терапевт.
Напомним, при ухудшении эпидемиологической обстановки в регионе вакцинацию от новой коронавирусной инфекции могут сделать для жителей Свердловской области обязательной.