Врач из Москвы: принцип «не навреди» должен соблюдаться при вакцинации от COVID-19

Врач из Москвы: принцип «не навреди» должен соблюдаться при вакцинации от COVID-19
Врач из Москвы: принцип «не навреди» должен соблюдаться при вакцинации от COVID-19
Вчера, 17:24Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
В случае с массовой принудительной вакцинацией и при административном давлении чиновников, врачи нарушают главный принцип «не навреди», считает московский врач-терапевт Елена Столповская.

Московский врач-терапевт Елена Столповская опубликовала в своем блоге пост о том, что вакцины не безопасны, сообщают «Новые известия».

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остается крайне серьезной. Споры между сторонниками и противниками вакцинации становятся более ожесточенными.

В медицинском сообществе до сих пор нет единого мнения о том, насколько полезна или вредна вакцинация против коронавируса. Властями страны прививочная кампания провозглашена приоритетным методом борьбы против COVID-19. Далеко не каждому человеку отечественная вакцина показана к применению. Это обстоятельство порождает всякого рода злоупотребления вроде нелегально выписанных справок о нежелательности вакцинации для людей с определенными проблемами. И чиновники не нашли ничего лучшего, чем вообще запретить врачам выписывать такого рода справки. Что еще более запутывает ситуацию,пишет в своем блоге Елена Столповская.

Ситуация такова, что люди с противопоказаниями поставлены перед выбором: либо потеря работы из-за полученной от укола инвалидности, либо потеря работы без укола и без инвалидности, констатирует врач-терапевт.

Напомним, при ухудшении эпидемиологической обстановки в регионе вакцинацию от новой коронавирусной инфекции могут сделать для жителей Свердловской области обязательной.

Сюжеты:
Коронавирус
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