Новая вспышка вируса Эбола зафиксирована в Африке

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Всемирная организация здравоохранения сообщает о том, что в восточной части Конго вновь обнаружены вспышки вируса Эбола. По информации врачей, зафиксированы от 13 до 43 случаев заболевания.
В восточной части Демократической республики Конго (бывший Заир) зафиксированы случаи заболевания вирусом Эбола.
На данный момент подтверждены 13 случаев, неподтвержденными остаются ещё 30. Специалисты всемирной организации здравоохранения и сотрудничающие с ней службы пытаются найти источник вспышки, сообщают «Новые Известия». Согласно непроверенной информации от властей региона, смертельные случаи начали появляться ещё в мае 2018 года.
Вирус Эбола впервые был обнаружен в Заире в 1976 году. Эту страну учёные называют «природным очагом» заболевания. С 2014 по 2016 года врачи зафиксировали эпидемию БВВЭ («Болезнь, вызванная вирусом Эбола») в Западной Африке, в результате которой погибли 11,3 тыс. человек из 28,6 тыс. заразившихся.
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