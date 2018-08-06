Новая вспышка вируса Эбола зафиксирована в Африке

На данный момент подтверждены 13 случаев, неподтвержденными остаются ещё 30. Специалисты всемирной организации здравоохранения и сотрудничающие с ней службы пытаются найти источник вспышки, сообщают «Новые Известия» . Согласно непроверенной информации от властей региона, смертельные случаи начали появляться ещё в мае 2018 года.

Вирус Эбола впервые был обнаружен в Заире в 1976 году. Эту страну учёные называют «природным очагом» заболевания. С 2014 по 2016 года врачи зафиксировали эпидемию БВВЭ («Болезнь, вызванная вирусом Эбола») в Западной Африке, в результате которой погибли 11,3 тыс. человек из 28,6 тыс. заразившихся.