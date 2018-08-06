Теплая и дождливая неделя ожидается в Нижнем Тагиле

В понедельник, 6 августа, ожидается небольшой дождь и гроза. Температура воздуха днем 17-23 градуса тепла.

Во вторник, 7 августа, пройдет небольшой дождь с грозой. Температура днем 24 градуса тепла, ночью +12.

В среду, 8 августа, прогнозируется пасмурная погода, небольшой дождь. Похолодает до +20.

В четверг, 9 августа, переменная облачность. Осадков не ожидается. Дневная температура +18, ночная +9.

В субботу, 11 августа, переменная облачность, небольшой дождь, потеплеет до +19 градусов днем, в ночное время температура воздуха составит +7 градусов.