Теплая и дождливая неделя ожидается в Нижнем Тагиле

Синоптики Уральского Гидрометцентра прогнозируют теплую дождливую погоду в Нижнем Тагиле с 6 августа 2018 года.
В понедельник, 6 августа, ожидается небольшой дождь и гроза. Температура воздуха днем 17-23 градуса тепла.
Во вторник, 7 августа, пройдет небольшой дождь с грозой. Температура днем 24 градуса тепла, ночью +12.
В среду, 8 августа, прогнозируется пасмурная погода, небольшой дождь. Похолодает до +20.
В четверг, 9 августа, переменная облачность. Осадков не ожидается. Дневная температура +18, ночная +9.
В пятницу, 10 августа, температура воздуха днем составит +17 градусов, ночью +8. Ожидается небольшой дождь.
В субботу, 11 августа, переменная облачность, небольшой дождь, потеплеет до +19 градусов днем, в ночное время температура воздуха составит +7 градусов.
В воскресенье, 12 августа, будет пасмурно, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха днем +16, ночью +13.