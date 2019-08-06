В Свердловском онкодиспансере внедрили новый метод лечения рака простаты
Сегодня, 14:28Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловском онкодиспансере появился лекарственный радиофармпрепарат Радия хлорид для лечение рака простаты с метастазами на костях, сообщает департамент информполитики региона.
Препарат позволяет воздействовать на метастазы именно в костях, отметил завотделением радионуклидной диагностики Андрей Гриб. Данный метод позволит значительно уменьшить боль от метастаз.
Лекарство позволяет снизить дозировку обезболивающих и осуществлять профилактику переломов костей и позвонков, которые являются осложнением заболевания.
Препарат доставлен в рамках национального проекта «Здравоохранение».
90% наших пациентов получают помощь в лечении онкологических заболеваний в рамках обязательного медицинского страхования. Сотрудничество фармакологических компаний и правительства Свердловской области — один из важных этапов для обеспечения реализации задачи по борьбе с раком, сказал министр здравоохранения региона Андрей Цветков.
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