В Свердловском онкодиспансере внедрили новый метод лечения рака простаты

Препарат позволяет воздействовать на метастазы именно в костях, отметил завотделением радионуклидной диагностики Андрей Гриб. Данный метод позволит значительно уменьшить боль от метастаз.

Лекарство позволяет снизить дозировку обезболивающих и осуществлять профилактику переломов костей и позвонков, которые являются осложнением заболевания.

90% наших пациентов получают помощь в лечении онкологических заболеваний в рамках обязательного медицинского страхования. Сотрудничество фармакологических компаний и правительства Свердловской области — один из важных этапов для обеспечения реализации задачи по борьбе с раком, сказал министр здравоохранения региона Андрей Цветков.