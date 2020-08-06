Еще 183 человека заразились коронавирусом в Свердловской области
Сегодня, 13:02Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Свердловской области подтверждено за сутки еще 183 случая заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
В общей сложности число заболевших инфекцией составляет 21 725 человек.
Отмечается, что 112 человек находятся в тяжелом состоянии, 110 из них — в реанимации, в том числе 64 подключены к аппаратам ИВЛ. Кроме того, еще 443 пациента находятся в состоянии средней тяжести.
Из больниц по выздоровлению выписано 95 человек. Всего от инфекции за время пандемии вылечились 18 224 человека.
В России за последние сутки было подтверждено 5267 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число случаев заболевания превысило 871 тысячу человек, из них выздоровели более 676 тысяч человек. Также за сутки зарегистрировано 116 новых летальных случаев. Всего за время пандемии от инфекции скончались 14 606 человек.
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