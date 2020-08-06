Еще 183 человека заразились коронавирусом в Свердловской области

В общей сложности число заболевших инфекцией составляет 21 725 человек.

Отмечается, что 112 человек находятся в тяжелом состоянии, 110 из них — в реанимации, в том числе 64 подключены к аппаратам ИВЛ. Кроме того, еще 443 пациента находятся в состоянии средней тяжести.

Из больниц по выздоровлению выписано 95 человек. Всего от инфекции за время пандемии вылечились 18 224 человека.