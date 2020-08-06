На Урале хирурги начали проводить малоинвазивные операции на кишечнике новорожденным
Сегодня, 21:29Здоровье и экологияФото: 1MiMediainvest.ru
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В областной детской больнице в Екатеринбурге начали лапораскопически проводить операции на двенадцатиперстной кишке новорожденным, сообщили "Вечерние ведомости".
Сюжеты: Екатеринбург
Ранее хирургам больницы для проведения таких операций требовалось делать разрез. Но сейчас, благодаря применению малоинвазивной методики, разрез больше не требуется, что исключает вероятность развития спаек в полости живота.
Заведующий вторым отделением хирургии Владислав Чудаков поделился с редакцией, что хирурги теперь максимально стараются руководствоваться малоинвазивными методиками в своей практике.
В текущий момент более трети операций в детской областной больнице проводятся лапароскопически.
Ранее мы сообщали, что в Нижнем Тагиле впервые провели операцию по эндопротезированию коленного сустава на новом оборудовании.
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