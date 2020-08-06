На Урале хирурги начали проводить малоинвазивные операции на кишечнике новорожденным

Ранее хирургам больницы для проведения таких операций требовалось делать разрез. Но сейчас, благодаря применению малоинвазивной методики, разрез больше не требуется, что исключает вероятность развития спаек в полости живота.

Заведующий вторым отделением хирургии Владислав Чудаков поделился с редакцией, что хирурги теперь максимально стараются руководствоваться малоинвазивными методиками в своей практике.

В текущий момент более трети операций в детской областной больнице проводятся лапароскопически.