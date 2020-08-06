В Нижнем Тагиле COVID-19 за сутки подтвержден еще у 14 горожан

В общей сложности за время пандемии инфекция была выявлена у 1187 тагильчан.

Напомним, в регионе за сутки выявлено 183 новых случая заражения инфекцией, а общее число заболевших превысило 21,7 тысяч человек. Из них выздоровели на сегодняшний день 18,2 тысячи человек.