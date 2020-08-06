В Нижнем Тагиле COVID-19 за сутки подтвержден еще у 14 горожан
Сегодня, 13:33Здоровье и экологияФото: pixabay.com/
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За прошедшие сутки еще 14 жителей Нижнего Тагила был подтвержден коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
В общей сложности за время пандемии инфекция была выявлена у 1187 тагильчан.
Напомним, в регионе за сутки выявлено 183 новых случая заражения инфекцией, а общее число заболевших превысило 21,7 тысяч человек. Из них выздоровели на сегодняшний день 18,2 тысячи человек.
Кроме того, ограничительные меры в области были продлены до 10 августа.
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