2,7 млн потратят на очистку реки Чусовая в Свердловской области

Сразу два источника финансирования появилось у экологического проекта по очистке реки Чусовая. За 2,7 миллиона рублей планируется избавить от мусора более 100 километров реки и береговой линии.

На реализацию экологического проекта общественного движения «Город Первых» — «Герои Чусовой» направит 1 миллион рублей Первоуральский новотрубный завод. Еще 1,7 миллиона рублей общественники получили от Фонда президентских грантов, победив в отборе. В рамках проекта волонтеры проведут субботник на берегу Волчихинского водохранилища, обеспечивающего питьевой водой Екатеринбург, командные экологические квесты на несудоходных участках реки, интерактивные эколого-просветительские мероприятия для детей школьного возраста, а также создадут информационные материалы, повышающие интерес уральцев к самостоятельному туризму, сообщает пресс-служба Трубной металлургической компании. Планируется, что в ходе экосплавов «Чистая Чусовая за выходные», в которых примут участие около 400 человек, будет очищено от мусора свыше 100 километров водной глади и прилегающих территорий. Напомним, проведение экологического сплава «оБЕРЕГаем» на реке Чусовая в районе Усть-Утки и Сулема запланировано на 27 августа 2021 года. Организатором мероприятия выступает Центр развития туризма Нижнего Тагила. Экологический сплав пройдет на Чусовой под Нижним Тагилом

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