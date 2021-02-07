2,7 млн потратят на очистку реки Чусовая в Свердловской области

2,7 млн потратят на очистку реки Чусовая в Свердловской области
2,7 млн потратят на очистку реки Чусовая в Свердловской области
Сегодня, 15:21Здоровье и экологияФото: Александр Елохин
Сразу два источника финансирования появилось у экологического проекта по очистке реки Чусовая. За 2,7 миллиона рублей планируется избавить от мусора более 100 километров реки и береговой линии.

На реализацию экологического проекта общественного движения «Город Первых» — «Герои Чусовой» направит 1 миллион рублей Первоуральский новотрубный завод. Еще 1,7 миллиона рублей общественники получили от Фонда президентских грантов, победив в отборе.

В рамках проекта волонтеры проведут субботник на берегу Волчихинского водохранилища, обеспечивающего питьевой водой Екатеринбург, командные экологические квесты на несудоходных участках реки, интерактивные эколого-просветительские мероприятия для детей школьного возраста, а также создадут информационные материалы, повышающие интерес уральцев к самостоятельному туризму, сообщает пресс-служба Трубной металлургической компании.

Планируется, что в ходе экосплавов «Чистая Чусовая за выходные», в которых примут участие около 400 человек, будет очищено от мусора свыше 100 километров водной глади и прилегающих территорий.

Напомним, проведение экологического сплава «оБЕРЕГаем» на реке Чусовая в районе Усть-Утки и Сулема запланировано на 27 августа 2021 года. Организатором мероприятия выступает Центр развития туризма Нижнего Тагила.

Свердловская областьэкологиямусорволонтерыобществоочисткарека чусовая
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы