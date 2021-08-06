Без превышений ПДК: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 6 августа

Газоанализатор не выявил превышений нормы содержания пяти веществ-загрязнителей: диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода. Замеры производились при температуре воздуха +21 градус и северо-западном ветре со скоростью четыре метра в секунду, напротив одной из проходных коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК, на территории парковки по Восточному шоссе.
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Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.