Без превышений ПДК: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 6 августа

Газоанализатор не выявил превышений нормы содержания пяти веществ-загрязнителей: диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода. Замеры производились при температуре воздуха +21 градус и северо-западном ветре со скоростью четыре метра в секунду, напротив одной из проходных коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК, на территории парковки по Восточному шоссе.