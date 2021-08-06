Конкурс на лучшего руководителя сельхозпредприятия объявлен на Урале

Данное мероприятие проводится с целью повысить уровень профессионального мастерства среди руководителей сельхозпредприятий.
Принять участие и подать заявку может любой желающий, проработавший в данной области не менее трёх лет. Комиссии предстоит оценить рентабельность предприятия, внедрение в нём современных технологий и многое другое.
Конкурс пройдет в два этапа: первый будет на уровне территории, а второй – областной.
Самый лучший руководитель будет награжден Благодарственным письмом Губернатора Свердловской области.
Напомним, 21 человек вновь поборются за пост министра цифрового развития и связи в Свердловской области. Имя главы ведомства смогут назвать не раньше 26 августа.