Конкурс на лучшего руководителя сельхозпредприятия объявлен на Урале

Конкурс на лучшего руководителя сельхозпредприятия объявлен на Урале
Конкурс на лучшего руководителя сельхозпредприятия объявлен на Урале
Сегодня, 19:30Здоровье и экологияФото: 1МI
Свердловские руководители сельхозпредприятий примут участие в конкурсе за звание «Лучшего». Соответствующий приказ подписал министр агропромкомплекса и потребительского рынка Артём Бахтерев.

Данное мероприятие проводится с целью повысить уровень профессионального мастерства среди руководителей сельхозпредприятий.

Принять участие и подать заявку может любой желающий, проработавший в данной области не менее трёх лет. Комиссии предстоит оценить рентабельность предприятия, внедрение в нём современных технологий и многое другое.

Конкурс пройдет в два этапа: первый будет на уровне территории, а второй – областной.

Самый лучший руководитель будет награжден Благодарственным письмом Губернатора Свердловской области.

Напомним, 21 человек вновь поборются за пост министра цифрового развития и связи в Свердловской области. Имя главы ведомства смогут назвать не раньше 26 августа.

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