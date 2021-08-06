Куйвашев: «Число привившихся от коронавируса приближается к миллиону человек»

Число тех, кто привился от коронавируса в Свердловской области приближается к одному миллиону человек. Об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев в ходе рабочего визита в Нижний Тагил.

Общее число привившихся приближается к миллиону человек. Поэтому нам нужно выдержать все сроки по плановой вакцинации, и, безусловно, как только мы получим иммунитет, мы добьемся снижения распространения заболеваемости коронавирусом, и мы будем также оперативно свертывать эти койки и возвращаться к оказанию плановой медицинской помощи, рассказал Евгений Куйвашев. Он также отметил, что в Свердловской области достаточно вакцины для того, чтобы ставить ее пациентам. По его словам, накануне, 5 августа, в регион поступила еще одна партия на 76 тысяч доз. Напомним, заболеваемость коронавирусом в Свердловской области начала расти с начала июня. На данный момент власти объявили третью волну коронавируса. В больницах развернуто почти 10 тысяч коек. Активно проводится вакцинация против инфекции. Уровень заболеваемости продолжает расти. На неделе с 26 июля по 1 августа суточная заболеваемость трижды била рекорды с начала пандемии.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter