На нехватку лекарств для диабетиков жалуются жители Алапаевска

Сбои в поставках бывают, но редко. Мы в свою очередь стараемся в максимально сжатые сроки выдать весь необходимый перечень лекарств для группы лиц, страдающих сахарным диабетом, прокомментировала ситуацию заведующая Центральной районной аптеки № 177 Татьяна Уракова Ура.ру.