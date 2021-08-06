Впервые более 150 случаев COVID-19 подтверждено за сутки в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле впервые за все время пандемии коронавируса за сутки лабораторно подтверждено более 150 случаев COVID-19.

Согласно данным Роспотребнадзора, впервые за сутки был лабораторно подтвержден 151 случай коронавирусной инфекции у тагильчан. Всего по Свердловской области с 5 по 6 августа 2021 года лабораторно подтверждено 524 случая COVID-19. В этом году в летний период в России наступила третья волна пандемии коронавируса. Она оказалась интенсивнее двух предыдущих. Помимо того, что число госпитализированных пациентов резко возросло, также увеличилось количество тяжёлых случаев заболевания, при которых необходимо применение аппаратов ИВЛ. Напомним, несколько дней подряд в области бьются различные рекорды, то по заболеваемости, то по смертности. Актуальным становится вопрос о вакцинации от COVID-19. О том, как пройти и какие есть пункты вакцинации от коронавируса, рассказывает TagilCity.ru. Как и где записаться на вакцинацию от коронавируса в Свердловской области

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