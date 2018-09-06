Жители Нижнего Тагила посадили деревья на территории ТОСа «Вишнёвый сад»

Проект получил название «Вишнёвый сад», и посадка деревьев стала завершающим этапом его реализации. Ранее проект получил грант в размере 260 тысяч рублей.

Весной 2018 года жители провели семь субботников. Были проведены работы по планировке, вспашке земли, был завезён щебень, песок, земля, установлены бордюры, уложена плитка и оформлена входная группа. В новом саду появились еще 92 саженца вишни, яблони, облепихи и других видов плодовых деревьев. У каждого дерева появилась именная табличка того семейства, которое его посадило.

К горожанам подключился Владислав Пинаев. Он вручил жителям ТОСа «Пограничный» в подарок голубую ель, которая заняла в саду место №1.