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Жители Нижнего Тагила посадили деревья на территории ТОСа «Вишнёвый сад»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Dsc 0098

Жители Нижнего Тагила посадили деревья на территории ТОСа «Вишнёвый сад»

Сегодня, 06:00Здоровье и экология
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