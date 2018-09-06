Жители Нижнего Тагила посадили деревья на территории ТОСа «Вишнёвый сад»
На территории ТОС «Пограничный» 5 августа состоялась посадка деревьев и кустарников в новом саду. В мероприятии принял участие врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Проект получил название «Вишнёвый сад», и посадка деревьев стала завершающим этапом его реализации. Ранее проект получил грант в размере 260 тысяч рублей.
Весной 2018 года жители провели семь субботников. Были проведены работы по планировке, вспашке земли, был завезён щебень, песок, земля, установлены бордюры, уложена плитка и оформлена входная группа. В новом саду появились еще 92 саженца вишни, яблони, облепихи и других видов плодовых деревьев. У каждого дерева появилась именная табличка того семейства, которое его посадило.
К горожанам подключился Владислав Пинаев. Он вручил жителям ТОСа «Пограничный» в подарок голубую ель, которая заняла в саду место №1.
Это уникальный ТОС, где все живут как одна дружная семья, что позволяет реализовывать такие красивые проекты. Подобные инициативы мы всегда готовы и будем поддерживать, потому что они идут от души. В будущем мы поможем ТОС «Пограничный», который занял уверенное третье место в рейтинговом голосовании по обустройству общественных территорий, организовать рядом с новым фруктовым садом хорошую игровую зону и спортивную площадку, подчеркнул Владислав Пинаев.