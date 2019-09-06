Свердловской области угрожают дефицит врачей и приток больных мигрантов

На первое место по уровню угрозы для здоровья свердловчан авторы документа поставили нездоровый образ жизни. Его, согласно данным аналитики, ведёт 36% жителей региона. Второе место занимают экологические риски, выбросы заводов и транспорта, влияние холодного климата. На третьей строчке разместились онкологические заболевания, показатель заболеваемости по которым в Свердловской области на 2,6% выше среднероссийского. Дефицит врачей и плохая территориальная доступность медицинских пунктов в сёлах заняли четвёртую строчку. После следуют больные мигранты, устаревшая производственная база системы здравоохранения и низкая заинтересованность коммерческих больниц в профилактическом обследовании населения.

Напомним, что в последнее время на Среднем Урале образовалось несколько «точек напряжённости» в направлении сферы здравоохранения. Самым резонансным случаем стало увольнение всего хирургического отделения в ЦГБ № 1 Нижнего Тагила. Внимание к проблеме с тагильскими медиками было привлечено, как со стороны федерального центра, так и региональных властей. Разрешить ситуацию удалось после визита министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова в Нижний Тагил для переговоров с хирургами. В итоге все медики отозвали заявления в обмен на улучшение условий труда и справедливую его оплату.