Виртуальные карты загрязненности воздуха и воды появятся в России

Мониторинговые станции, онлайн-датчики с предприятий, а также Росприроднадзор и Роспотребнадзор будут собирать данные о состоянии атмосферы. Анна Попова, глава Роспотребнадзора, сказала, что в случае определения «красного» уровня загрязнения в регионе, ведомство будет выпускать рекомендации гражданам по защите здоровья.

Онлайн-карты начнут свою работу в ближайшее время. Каждый желающий будет иметь возможность с ними ознакомиться. Наблюдать за изменениями в экологии страны граждане смогут как минимум до 2024 года, сообщает Минприроды РФ.