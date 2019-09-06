Виртуальные карты загрязненности воздуха и воды появятся в России
Сегодня, 11:43Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В России уровень экологической опасности будет отображаться в формате «светофора» на виртуальных картах загрязненности воздуха и воды, сообщает Минприроды РФ.
Мониторинговые станции, онлайн-датчики с предприятий, а также Росприроднадзор и Роспотребнадзор будут собирать данные о состоянии атмосферы. Анна Попова, глава Роспотребнадзора, сказала, что в случае определения «красного» уровня загрязнения в регионе, ведомство будет выпускать рекомендации гражданам по защите здоровья.
Онлайн-карты начнут свою работу в ближайшее время. Каждый желающий будет иметь возможность с ними ознакомиться. Наблюдать за изменениями в экологии страны граждане смогут как минимум до 2024 года, сообщает Минприроды РФ.
Напомним, что в Нижнем Тагиле станции контроля следят за качеством воздуха. Кроме того, город участвует в программе «Чистый воздух».
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