Ночью 6 сентября в Нижнем Тагиле ожидается -1 градус. Могут пострадать сельскохозяйственные культуры, пишет МКУ ЕДДС Нижнего Тагила.

Заморозки могут сопровождаться такими явлениями как остывание почвы и воздуха. Так как на текущий момент идет активное созревание сельхоз культур, в следствие переохлаждения возможно повреждение структуры урожая. Сельскохозяйственным предприятиям рекомендуется принять все возможные меры, чтобы избежать потерю сельхоз культур. Напомним, что ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сообщало, что после заморозка наступит потепление. В Свердловской области после заморозков ожидается резкое потепление

