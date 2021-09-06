Атмосфера не загрязнена: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 6 августа

Короткие замеры сероводорода, формальдегида, синильной кислоты, диоксида серы и диоксида азота проводились в прямом эфире Instagram при температуре воздуха +9 градусов и юго-западном ветре со скоростью семь метров в секунду. В понедельник 6 сентября газоанализатор «Геолан-1П» не выявил веществ-загрязнителей в Нижнем Тагиле.
Каждый день редакция TagilCity.ru проводит прямые трансляции в Instagram с замерами воздуха в Нижнем Тагиле.
Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.