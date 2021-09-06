Атмосфера не загрязнена: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 6 августа

Короткие замеры сероводорода, формальдегида, синильной кислоты, диоксида серы и диоксида азота проводились в прямом эфире Instagram при температуре воздуха +9 градусов и юго-западном ветре со скоростью семь метров в секунду. В понедельник 6 сентября газоанализатор «Геолан-1П» не выявил веществ-загрязнителей в Нижнем Тагиле.