На вопросы об экологии от жительницы Нижнего Тагила ответил Куйвашев на прямой линии

Жительница Нижнего Тагила Елена Исупова во время прямой линии задала вопрос губернатору о том, как контролируются выбросы в атмосферу от промышленных предприятий города и когда воздух станет чище. По ее словам, очень часто тагильчане задыхаются от удушливого запаха.