На вопросы об экологии от жительницы Нижнего Тагила ответил Куйвашев на прямой линии

Жительница Нижнего Тагила Елена Исупова во время прямой линии задала вопрос губернатору о том, как контролируются выбросы в атмосферу от промышленных предприятий города и когда воздух станет чище. По ее словам, очень часто тагильчане задыхаются от удушливого запаха.
В своем ответе Евгений Куйвашев отметил, что промышленные предприятия, построенные в советское время, не были ориентированы на экологичность. Но остановить их работу сейчас невозможно — они являются градообразующими.
Также губернатор подчеркнул, что в Нижнем Тагиле активно ведется мониторинг загрязнения атмосферного воздуха:
В Нижнем Тагиле работают три стационарных пункта контроля, информация с них публикуется. Это стимулирует руководителей предприятий снижать выбросы, думать об экологии. С каждым загрязнителем подписаны соглашения, по которым они при модернизации обязаны применять только «зеленые» технологии. Все предприятия эти обязательства выполняют.
По словам главы региона, В 2022 году в Нижнем Тагиле выделят более 400 млн рублей на улучшение экологии.
Напомним, видеоролик для прямой линии Евгения Куйвашева был записан обеспокоенными экологией тагильчанами на Лисьей горе 29 августа. Родители обратились к главе региона с просьбой обратить внимание на качество воды и воздуха в Нижнем Тагиле.