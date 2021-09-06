На вопросы об экологии от жительницы Нижнего Тагила ответил Куйвашев на прямой линии

На вопросы об экологии от жительницы Нижнего Тагила ответил Куйвашев на прямой линии
На вопросы об экологии от жительницы Нижнего Тагила ответил Куйвашев на прямой линии
Сегодня, 20:13Здоровье и экологияФото: Скриншот видео прямой линии
На видеообращение тагильчанки с вопросом о загрязнении воздуха в городе ответил в ходе прямой линии губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Жительница Нижнего Тагила Елена Исупова во время прямой линии задала вопрос губернатору о том, как контролируются выбросы в атмосферу от промышленных предприятий города и когда воздух станет чище. По ее словам, очень часто тагильчане задыхаются от удушливого запаха.

Елена Исупова

В своем ответе Евгений Куйвашев отметил, что промышленные предприятия, построенные в советское время, не были ориентированы на экологичность. Но остановить их работу сейчас невозможно — они являются градообразующими.

Также губернатор подчеркнул, что в Нижнем Тагиле активно ведется мониторинг загрязнения атмосферного воздуха:

В Нижнем Тагиле работают три стационарных пункта контроля, информация с них публикуется. Это стимулирует руководителей предприятий снижать выбросы, думать об экологии. С каждым загрязнителем подписаны соглашения, по которым они при модернизации обязаны применять только «зеленые» технологии. Все предприятия эти обязательства выполняют.

По словам главы региона, В 2022 году в Нижнем Тагиле выделят более 400 млн рублей на улучшение экологии.

Напомним, видеоролик для прямой линии Евгения Куйвашева был записан обеспокоенными экологией тагильчанами на Лисьей горе 29 августа. Родители обратились к главе региона с просьбой обратить внимание на качество воды и воздуха в Нижнем Тагиле.

Сюжеты:
Экология Нижнего ТагилаЭксклюзивНижний Тагил
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