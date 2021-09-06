Ночные заморозки до -2 градусов ожидаются в Свердловской области

Температура до -2 градусов в ночное время местами ожидается в Свердловской области с 7 по 9 сентября. При этом днем будет теплая погода от +8 до +16 градусов.

7 сентября возможны порывы ветра до 15 метров в секунду, сообщает Уральский гидрометцентр. Кроме того, ожидаются минусовые температуры в других регионах Уральского федерального округа. Так, по данным региональных гидрометцентров, в Тюменской области с 7 по 9 сентября ожидаются заморозки от нуля до -5 градусов. В Курганской области температура понизится до минут 1-2 градусов. При этом в дневное время столбики термометров поднимутся до 14-19 градусов. В Челябинской области ожидается похолодание до -3 градусов. Днем в регионе потеплеет до +11…18 градусов. 7 и 9 сентября порывы ветра достигли 13-16 метров в секунду.

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