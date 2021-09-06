Проект станции водоподготовки под Нижним Тагилом будет отправлен на госэкспертизу

Об этом заявил глава города Владислав Пинаев, сообщает пресс-служба.
В течение 2-х недель подрядная организация направит проект станции водоподготовки «Южная» на госэкспертизу. Администрация города планирует с утвержденным проектом попасть в федеральную программу «Экология», а также национальный проект «Чистая вода» уже в 2022 году.
На очистку дна Черноисточинского пруда под Нижним Тагилом выделено более 450 миллионов рублей, на месте работ уже проложена специальная наземная дорога для прокладки пульпопровода, с помощью которого будут откачиваться донные осадки.
В комплекс мер по обеспечению тагильчан питьевой водой включена также реконструкция гидротехнического узла на Верхне-Выйском водохранилище — работа по документации этого объекта уже завершена.
Напомним, в конце августа 2021 года прошла информация о массовой гибели рыбы в Черноисточинском водохранилище.