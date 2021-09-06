Проект станции водоподготовки под Нижним Тагилом будет отправлен на госэкспертизу

Проект станции водоподготовки под Нижним Тагилом будет отправлен на госэкспертизу
Проект станции водоподготовки под Нижним Тагилом будет отправлен на госэкспертизу
Сегодня, 16:29Здоровье и экологияФото: 1MI
Городские власти намерены включить новую станцию водоочистки в национальный проект «Экология», подготовительные работы уже начались на Черноисточинском пруду под Нижним Тагилом. Проект станции водоочистки готов к проверке экспертами.

Об этом заявил глава города Владислав Пинаев, сообщает пресс-служба.

В течение 2-х недель подрядная организация направит проект станции водоподготовки «Южная» на госэкспертизу. Администрация города планирует с утвержденным проектом попасть в федеральную программу «Экология», а также национальный проект «Чистая вода» уже в 2022 году.

На очистку дна Черноисточинского пруда под Нижним Тагилом выделено более 450 миллионов рублей, на месте работ уже проложена специальная наземная дорога для прокладки пульпопровода, с помощью которого будут откачиваться донные осадки.

В комплекс мер по обеспечению тагильчан питьевой водой включена также реконструкция гидротехнического узла на Верхне-Выйском водохранилище — работа по документации этого объекта уже завершена.

Напомним, в конце августа 2021 года прошла информация о массовой гибели рыбы в Черноисточинском водохранилище.

Сюжеты:
Экология Нижнего ТагилаНижний Тагил
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