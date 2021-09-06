Ситуацию с тагильским госпиталем Тетюхина прокомментировал Евгений Куйвашев

Правительство области пока не решило вопрос с руководством госпиталя им. В. В. Тетюхина, связанный с финансированием строительства клиники.
Наследники Владислава Тетюхина, по мнению губернатора, намеренно не хотят договариваться о возврате бюджетных денег или предоставлении части акций Свердловской области. Наследники и владельцы госпиталя, напротив, заявляют о давлении властей на коллектив клиники, на невозможность ими выполнять свои профессиональные обязанности.
Несмотря на возникший конфликт, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что дополнительно будет выделено около 350 миллионов рублей на поддержание госпиталя.
Напомним, КРСУ требовала с госпиталя им. В. В. Тетюхина около 1,4 миллиарда рублей за несоблюдение договоренностей, по которым клинике выделялись бюджетные средства на достройку здания. 1 сентября 2021 года Арбитражный суд Свердловской области в удовлетворении требований отказал.