Ситуацию с тагильским госпиталем Тетюхина прокомментировал Евгений Куйвашев

Наследники Владислава Тетюхина, по мнению губернатора, намеренно не хотят договариваться о возврате бюджетных денег или предоставлении части акций Свердловской области. Наследники и владельцы госпиталя, напротив, заявляют о давлении властей на коллектив клиники, на невозможность ими выполнять свои профессиональные обязанности.