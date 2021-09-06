Тагильский воздух, свалка и грязные стоки. Эко-вопросы к Куйвашеву на прямой линии

Тагильчанка Елена Исупова записала к губернатору видеообращение с вопросом о загрязнении воздуха в городе. В своем ответе Евгений Куйвашев отметил, что в городе активно ведется мониторинг загрязнения атмосферного воздуха, который стимулирует руководителей предприятий снижать выбросы.
С каждым загрязнителем подписаны соглашения, по которым они при модернизации обязаны применять только «зеленые» технологии. Все предприятия эти обязательства выполняют,сообщил глава региона.
Вопрос главе региона задал житель Арамили, где долгое время существует проблема переполненной свалки ТКО. Евгений Куйвашев ответил, что рекультивация полигона начнется в этом году.
Ситуацию начнут решать в этом году, федеральные деньги выделены. Прошу министра ЖКХ подготовить вопрос по решению. Деньги есть, и свалка будет рекультивирована,отметил губернатор.
Жители Режа прислали Евгению Куйвашеву видео, на котором видно как из трубы прямо в водоем льется сильный поток грязной воды. По словам авторов, стоки выливаются с территории базы отдыха «Баден-Баден». Губернатор в свою очередь попросил Министерство экологии и природопользования региона провести проверку:
Прошу министерство завтра же выехать в Реж, сделать замеры и рассказать людям, что происходит. У нас есть все инструменты, чтобы коллеги устранили данное безобразие и установили очистные сооружения.
Напомним, о том, что все лесные пожары в регионе локализованы, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе прямой линии 6 сентября.