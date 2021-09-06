Вакцинация детей от коронавируса в России

Что касается недостатков — вакцина не гарантирует, что ребенок не заразится коронавирусом. К тому же не исключены побочные проявления после прививки, например, повышение температуры. После вакцинации на некоторое время снижается естественный иммунитет. К тому же вакцина защищает от ковида только на некоторое время. Дискуссии по поводу того, нужна ли вакцина от коронавируса детям, пока продолжаются.