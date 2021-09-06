Вакцинация детей от коронавируса в России

В России массовая вакцинация от коронавируса проводится с конца 2020 года, но охватывает исключительно взрослое население. Однако в июле стартовали клинические испытания российской вакцины Спутник V на подростках. В исследовании участвуют дети 12-17 лет, его проведением занимается Центр им. Гамалеи, в процессе задействованы стационары Морозовской детской больницы и больницы им. З. А. Башляевой.
Изначально специалисты ВОЗ не рекомендовали прививать детей и подростков от ковида. Однако в июне организация официально одобрила применение вакцин Pfizer и BionTech для этой категории населения.
Согласно обновленным рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, детям 12-15 лет, входящим в группу риска, следует предлагать вакцинацию в приоритетном порядке. Например, в первую очередь рекомендуется прививать детей с пороком сердца и сахарным диабетом, поскольку они входят в группу высокого риска тяжелого течения заболевания.
Такие выводы были сделаны по итогам работы Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ. При этом в заявлении сказано, что рекомендации будут обновлены после проведения испытаний вакцины для детей и с учетом развития эпидемиологической ситуации.
В первые месяцы пандемии дети болели коронавирусом реже и не так тяжело, как взрослые. Но с приходом третьей волны, детских заражений стало больше. По мнению специалистов, это связано с распространением нового штамма «Дельта», который выявляется и в России.
Для детей предусмотрено ведение вакцины в меньшей дозировке, чем для взрослых. В России разрешены к использованию 3 вакцины: Спутник V, ЭпиВакКорона и КовиВак, каждая может применяться в детской дозе.
Многих родителей интересует, как будет проходить обязательная вакцинация детей от ковид, по какому графику и как подготовиться к процедуре. Все эти вопросы преждевременны, поскольку об обязательном введении вакцины детям в России речь пока не идет. Соответственно, не составляются какие-либо графики и не озвучиваются условия подготовки.
Можно предположить, что подготовка будет такой же, как и у взрослых. Никаких особых правил в этом смысле нет. Перед прививкой можно вести обычный образ жизни. В том числе заниматься спортом. Проходить вакцинацию натощак совершенно не обязательно, ограничений по питанию нет.
Главное требование — объективно оценивать свое самочувствие. При малейших признаках недомогания, лучше воздержаться от вакцинации. Не лишним будет сдать тест на коронавирус, чтобы убедиться в отсутствии заболевания на момент прививки.
А вот после вакцинации рекомендуется:
При повышении температуры нужно принять парацетамол. Не исключено, что с началом вакцинации детей будут разработаны новые требования.
А что говорит закон о вакцинации детей: будет ли вакцинация принудительной? В России не применяется принудительная вакцинация детей. Прививку от коронавируса пока не включили даже в национальный календарь. Пока в него входят прививки от 12 инфекционных заболеваний, например, туберкулеза и краснухи, кори и дифтерии.
Впоследствии каждый родитель сможет отказаться от вакцинации своего ребенка по письменному заявлению, как это делается сейчас в отношении любых прививок. Это право предусмотрено законодательством. Детская вакцинация может начаться только после завершения соответствующих исследований, которые на данный момент продолжаются.
Возможно, на местах будет приниматься постановление о вакцинации подростков на основании указания центральных властей.
Нужна ли вакцинация детей от коронавируса? У вакцинации детей от коронавируса есть как плюсы, так и минусы. Положительных моментов несколько:
Что касается недостатков — вакцина не гарантирует, что ребенок не заразится коронавирусом. К тому же не исключены побочные проявления после прививки, например, повышение температуры. После вакцинации на некоторое время снижается естественный иммунитет. К тому же вакцина защищает от ковида только на некоторое время. Дискуссии по поводу того, нужна ли вакцина от коронавируса детям, пока продолжаются.
С какого возраста вакцинация от ковид будет проводиться детям, во многом зависит от итогов испытаний. Вероятнее всего, прививки будут делать, начиная с 12 лет.
Самые частые вопросы о вакцинации детей от коронавируса в России: график, сроки, как проходит процедура. Ни на один из них пока нет ответа, поскольку граждане младше 18 лет на данный момент в РФ не прививаются вакциной от ковида. То же касается вопроса, в каких регионах ввели обязательную вакцинацию детей — сейчас таких регионов нет.
Однако в 45 регионах страны введены обязательные профилактические прививки от коронавируса для взрослого населения. С другой стороны, Минздрав и Роспотребнадзор заявляют, что среди школьников необходимо проводить прививочную кампанию, чтобы предотвратить распространение пандемии, ведь дети являются переносчиками вируса.
Вакцинация детей от ковид в школах не проводится, равно как и в любых других учреждениях образования или здравоохранения. Будет ли она обязательной и когда начнется, предстоит решить Минздраву.
Вакцинация детей в саду в ближайшем будущем не ожидается. Дошкольные учреждения посещают дети до 6-7 лет. Для этой возрастной группы испытания вакцины не проводятся. Но есть планы, предусматривающие поэтапную вакцинацию. Если их удастся осуществить, то после подростков 12-17 лет прививки будут делать детям 8-11 лет, а затем — 4-8 лет.
В сети можно встретить сообщения о вакцинации детей с сентября 2021 года. Но она не является достоверной: до тех пор, пока не будут завершены испытания, детей любого возраста вакцинировать не будут.
Тем не менее, в СМИ появилась информация о том, что вакцинацию подростков планируется начать с 20 сентября 2021 года. Правда, никаких официальных подтверждений этим сведения пока нет.
И на этот вопрос пока нельзя дать ответ, ведь вакцинация еще даже не начиналась. Можно предположить, что прививки будут делаться по тому же принципу, что и вакцинация от других заболеваний, т. е. без ограничения сроков.