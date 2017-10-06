Россияне стали покупать больше сушёной рыбы

Выпуск сушёной рыбы в России вырос на 67% в сравнении с прошлым годом. Причинами называют увлечение жителей России ЗОЖ и употребление крафтового пива.

По данным Росстата, в 2017 году сильно вырос выпуск сушёной рыбы. Если раньше выпускали всего 20 000 тонн в год, то с начала 2017 года было изготовлено 74 000 тонн рыбы, что составляет 66% прироста.



Как сообщают «Известия», популярность сушёной рыбы среди жителей России можно объяснить двумя причинами. Первая — это увлечение ЗОЖ, стремление питаться правильно. В таком случае в меню сушёная рыба занимает одно из главных мест. Ещё одной причиной является рост спроса на крафтовое пиво, сообщают специалисты.



Нельзя не учитывать тот факт, что росту спроса на сушёную рыбу способствует и внутренний туризм, так как в некоторых регионах страны рыба считается символом гостеприимства.