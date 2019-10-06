Тепло в Нижнем Тагиле продержится до середины следующей недели
Сегодня, 13:09Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Тёплая погода в Нижнем Тагиле, по данным Гисметео, простоит до 8 октября. Во второй половине недели вновь похолодает и начнутся дожди.
Сюжеты: Нижний Тагил
7 и 8 октября ожидается солнечная погода, воздух днём прогреется до +16 градусов, ночью будет до + 4 градусов. Ветер юго-восточный, 7 м/с.
Со среды начнётся похолодание. 9 и 10 октября на небе переменная облачность, кратковременные дожди. Температура воздуха днём — +7…+5 градусов, ночью — до +3 градусов. Ветер западный, 6 м/с.
В пятницу, 11 октября, переменная облачность, без осадков. Днём температура воздуха составит +10 градусов, ночью — + 1 градус. Ветер юго-западный, 12 м/с.
В выходные, 12 и 13 октября, вновь пройдут дожди. Температура воздуха днём - +9 градусов, ночью - +6 градусов. Ветер юго-западный, 12-16 м/с.
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