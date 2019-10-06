В Черноисточинском пруду под Нижним Тагилом массово гибнет рыба

Система очистки пруда – старая, она не способна очищать воду от аммиака и продуктов гниения водорослей, поэтому эти вещества попадают в краны жителей города. Сейчас пятно находится у плотины, но если бы оно находилось в середине – то жители ГГМ и Вагонки вновь почувствовали сильный запах от воды, как это уже было, пояснил Андрей Волегов.