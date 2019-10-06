В Черноисточинском пруду под Нижним Тагилом массово гибнет рыба
В Черноисточинском пруду вновь гибнет рыба. Эколог Андрей Волегов пояснил TagilCity.ru , что это происходит из-за гниения сине-зеленых водорослей.
Местные жители сняли на видео 6 октября множество мертвой рыбы на поверхности водоема.
Как рассказал председатель движения «Экоправо» Андрей Волегов, гибель рыбы связана с гниением сине-зеленых водорослей. Масса отцветших водорослей начинает гнить и забирать кислород, из-за этого рыбе, которая живет в водоеме, становится нечем дышать.
Система очистки пруда – старая, она не способна очищать воду от аммиака и продуктов гниения водорослей, поэтому эти вещества попадают в краны жителей города. Сейчас пятно находится у плотины, но если бы оно находилось в середине – то жители ГГМ и Вагонки вновь почувствовали сильный запах от воды, как это уже было, пояснил Андрей Волегов.
Также эколог напомнил, что в 2017 году из водоема были взяты пробы, которые показали, что в воде содержится сине-зелёная водоросль афанизоменон, который синтезирует нейротоксины.