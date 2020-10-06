Более 1,1 миллиона свердловчан поставили прививки от гриппа

За неделю, с 28 сентября по 4 октября, в регионе выявлено 25 791 случаев заболевания ОРВИ, вирус гриппа не был обнаружен. Показатель превышает эпидемиологический барьер на 4,2%, что ниже результатов прошлой недели на 9,1%.