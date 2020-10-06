Более 1,1 миллиона свердловчан поставили прививки от гриппа

Общее число привитых охватывает 27,08% населения региона.
Планируется вакцинировать свыше 2,5 миллионов человек, что составит 60% от численности жителей Свердловской области. Из них 762 112 прививок поставят детям.
В область поступило более 522 тысяч доз вакцины для детей и почти 852 тысячи доз для взрослых.
За неделю, с 28 сентября по 4 октября, в регионе выявлено 25 791 случаев заболевания ОРВИ, вирус гриппа не был обнаружен. Показатель превышает эпидемиологический барьер на 4,2%, что ниже результатов прошлой недели на 9,1%.
Напомним, по данным на 21 сентября, в Нижнем Тагиле прививки от вируса гриппа поставили более 18 тысяч человек.