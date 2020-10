Более 1,1 миллиона свердловчан поставили прививки от гриппа

Согласно региональному плану вакцинации в Свердловской области поставлено 1 131 430 прививок от вируса гриппа. Данные предоставлены на 2 октября, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.

Общее число привитых охватывает 27,08% населения региона. Планируется вакцинировать свыше 2,5 миллионов человек, что составит 60% от численности жителей Свердловской области. Из них 762 112 прививок поставят детям. В область поступило более 522 тысяч доз вакцины для детей и почти 852 тысячи доз для взрослых. За неделю, с 28 сентября по 4 октября, в регионе выявлено 25 791 случаев заболевания ОРВИ, вирус гриппа не был обнаружен. Показатель превышает эпидемиологический барьер на 4,2%, что ниже результатов прошлой недели на 9,1%. Напомним, по данным на 21 сентября, в Нижнем Тагиле прививки от вируса гриппа поставили более 18 тысяч человек. В Нижнем Тагиле прививки от гриппа поставили более 18 тысяч человек

Related news: В Нижнем Тагиле прививки от гриппа поставили более 18 тысяч человек

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter