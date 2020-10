Птицефабрику «Среднеуральскую» повторно проверят по делу о сливе отходов

Верхнепышминским городским судом назначена повторная экспертиза по делу о сливе отходов птицефабрики «Среднеуральская», сообщает «Правда УрФО».

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и администрации Первоуральска, которые выступают истцами. Так, исследование будет проводиться сотрудниками института экологи растений и животных Уральского отделения Российской академии наук. При этом экспертиза будет расширенной. Специалистам предстоит изучить материалы по двум проверкам, проведенным в месте слива. На все процедуры дается 30 дней. В течение этого срока рассмотрение дела будет приостановлено. Напомним, прокуратура Первоуральска требует взыскать с птицефабрики компенсацию в размере 26,8 миллиона рублей и ограничить или приостановить деятельность предприятия до устранения всех нарушений. На фабрике отрицают слив отходов и заявляют, что стоки попали в землю после аварии. Первая экспертиза проводилась специалистами от птицефабрики, которые заявили, что все специалисты, проводившие исследования в рамках прокурорской проверки — некомпетентны.

