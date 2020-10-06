Птицефабрику «Среднеуральскую» повторно проверят по делу о сливе отходов

Птицефабрику «Среднеуральскую» повторно проверят по делу о сливе отходов

Сегодня, 14:59Здоровье и экологияPhoto: Яндекс.Карты
Верхнепышминским городским судом назначена повторная экспертиза по делу о сливе отходов птицефабрики «Среднеуральская», сообщает «Правда УрФО».

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и администрации Первоуральска, которые выступают истцами. Так, исследование будет проводиться сотрудниками института экологи растений и животных Уральского отделения Российской академии наук. При этом экспертиза будет расширенной. Специалистам предстоит изучить материалы по двум проверкам, проведенным в месте слива. На все процедуры дается 30 дней. В течение этого срока рассмотрение дела будет приостановлено.

Напомним, прокуратура Первоуральска требует взыскать с птицефабрики компенсацию в размере 26,8 миллиона рублей и ограничить или приостановить деятельность предприятия до устранения всех нарушений. На фабрике отрицают слив отходов и заявляют, что стоки попали в землю после аварии. Первая экспертиза проводилась специалистами от птицефабрики, которые заявили, что все специалисты, проводившие исследования в рамках прокурорской проверки — некомпетентны.

Related news:
отходыптицефабрикасливСреднеуральская птицефабрика
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы