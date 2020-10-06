Тагильская ДГБ получила офтальмологическое оборудование на пять миллионов рублей

Полученные аппараты являются современными диагностическими инструментами. Они позволяют быстро и точно обследовать поле зрения и обнаружить дисфункцию, которая может быть вызвана разного рода заболеваниями, такими как глаукома, инсульт, опухоль головного мозга или другими офтальмологическими и неврологическими патологиями.