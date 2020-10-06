Тагильская ДГБ получила офтальмологическое оборудование на пять миллионов рублей

Тагильская ДГБ получила офтальмологическое оборудование на пять миллионов рублей

Сегодня, 12:47Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В Нижнем Тагиле Детская городская поликлиника получила оборудование для офтальмологических кабинетов в поликлиниках на пять миллионов рублей, сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области.

Оснащение осуществляется в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Полученные аппараты являются современными диагностическими инструментами. Они позволяют быстро и точно обследовать поле зрения и обнаружить дисфункцию, которая может быть вызвана разного рода заболеваниями, такими как глаукома, инсульт, опухоль головного мозга или другими офтальмологическими и неврологическими патологиями.

Так, бесконтактный тонометр позволяет измерить внутриглазное давление. Он является первым в своем классе электронным пневмотонометром ручного типа.

Офтальмологическая щелевая лампа позволяет диагностировать основные параметры глаз пациентов.

Главный врач ДГБ Нижнего Тагила Дмитрий Клейменов заявил, что новое оборудование позволит на ранней стадии выявить патологии зрения и начать своевременное лечение.

Напомним, в начале июля ДГБ получила оборудование для реабилитации детей после операций и травм. Медучреждения получили аппараты для магнитотерапии и термостат для поддержания температуры парафина.

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