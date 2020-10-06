В Екатеринбурге открыли центр компьютерной томографии для выявления COVID-19

В первую очередь гражданину будет проводится компьютерная томография легких, затем забирается кровь на биохимический анализ, сдается мазок на коронавирусную инфекцию из носоглотки. Измеряется содержание кислорода в крови, затем пациента принимает терапевт для консультации по результатам обследования и принимается решение о госпитализации.