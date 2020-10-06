В Екатеринбурге открыли центр компьютерной томографии для выявления COVID-19

В Екатеринбурге открыли центр компьютерной томографии для выявления COVID-19

Сегодня, 12:04Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге на базе тубдиспансера открыт центр компьютерной томографии по выявлению больных коронавирусом, пишет E1.

Минздрав утвердил новый план обследования пациентов в КТ-центре на базе диспансера по профилактике туберкулезных заболеваний В нем будут обследовать больных ОРВИ, пациентов с подозрением на пневмонию и коронавирус.

В первую очередь гражданину будет проводится компьютерная томография легких, затем забирается кровь на биохимический анализ, сдается мазок на коронавирусную инфекцию из носоглотки. Измеряется содержание кислорода в крови, затем пациента принимает терапевт для консультации по результатам обследования и принимается решение о госпитализации.

Больного отправляют на лечение на дому, если температура не превысит 38,5 градусов, частота дыхания будет реже 22 раз в минуту, а содержание кислорода в крови будет не менее 93%.

По старому приказу Минздрава показатели для домашнего лечения были другими. Больной не госпитализировался при температуре не выше 38 градусом и содержанием кислорода в крови не менее 95%.

Напомним, в Свердловской области планируется усилить контроль за госпитализацией больных коронавирусом. Особое внимание будет уделяться сообщениям в СМИ о сбоях в госпитализации пациентов.

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