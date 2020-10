В Екатеринбурге открыли центр компьютерной томографии для выявления COVID-19

В Екатеринбурге на базе тубдиспансера открыт центр компьютерной томографии по выявлению больных коронавирусом, пишет E1.

Минздрав утвердил новый план обследования пациентов в КТ-центре на базе диспансера по профилактике туберкулезных заболеваний В нем будут обследовать больных ОРВИ, пациентов с подозрением на пневмонию и коронавирус. В первую очередь гражданину будет проводится компьютерная томография легких, затем забирается кровь на биохимический анализ, сдается мазок на коронавирусную инфекцию из носоглотки. Измеряется содержание кислорода в крови, затем пациента принимает терапевт для консультации по результатам обследования и принимается решение о госпитализации. Больного отправляют на лечение на дому, если температура не превысит 38,5 градусов, частота дыхания будет реже 22 раз в минуту, а содержание кислорода в крови будет не менее 93%. По старому приказу Минздрава показатели для домашнего лечения были другими. Больной не госпитализировался при температуре не выше 38 градусом и содержанием кислорода в крови не менее 95%. Напомним, в Свердловской области планируется усилить контроль за госпитализацией больных коронавирусом. Особое внимание будет уделяться сообщениям в СМИ о сбоях в госпитализации пациентов. В Свердловской области усилят контроль за госпитализацией пациентов с COVID-19

