В Нижнем Тагиле более 56 тысяч человек поставили прививки от гриппа

В Нижнем Тагиле более 56 тысяч человек поставили прививки от гриппа

Вчера, 22:28Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле началась кампания по вакцинации населения от гриппа, более 56% взрослых поставили прививки, сообщают в пресс-службе администрации города.

На данный момент на территории города привиться от гриппа можно в шести государственных учреждениях здравоохранения, а также вакцинирование проходит на крупных промышленных предприятиях.

Известно, что первая партия вакцины для взрослого населения в количестве 56 тысяч доз была использована полностью. Вторая партия препарата поступит в Нижний Тагил к концу текущей недели, и с 12 октября вакцинирование взрослых будет возобновлено.

Эту процедуру также прошли 44% детей. Процесс останавливаться не будет, поскольку 2 октября учреждения получат еще 14 427 доз.

Также более трех тысяч работников «Уралвагонзавода» поставили прививки от гриппа. А на ЕВРАЗ-НТМК кампания стартует после 10 октября, сразу по поступлении вакцины, и продлится вплоть до 15 ноября.

Мэр Владислав Пинаев подчеркнул, что в этом году, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, необходимо вакцинировать наибольшую часть жителей, чтобы «сформировать коллективный иммунитет против сезонного гриппа».

Напомним, согласно региональному плану вакцинации в Свердловской области в общей сложности поставлено 1 131 430 прививок от вируса гриппа.

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