В Нижнем Тагиле более трех тысяч сотрудников «Уралвагонзавода» привились от гриппа

В Нижнем Тагиле вакцинацию против гриппа прошли более трех тысяч сотрудников АО «НПК-Уралвагонзавод», сообщили TagilCity.ru в пресс-службе предприятия.

По расчетам медиков, риск эпидемии будет значительно снижен, если прививки поставит 50% сотрудников (14 тысяч человек) предприятия. Прививочная кампания продлится до 30 ноября 2020 года. Пройти процедуру можно в медико-санитарной части УВЗ, а также в 11 здравпунктах предприятия и в цехах у мобильных прививочных бригад. Для вакцинации применяется вакцина «Флю-М» и «Совигрипп». Обе они содержат необходимые штаммы вируса. Однако «Совигрипп» имеет в составе полиоксидоний, что делает ее более оптимальной для пожилых людей, так как она лучше усваивается. У поставивших прививку граждан быстро формируется иммунитет. Приемы проводятся с соблюдением мер безопасности. Медики работают в средствах индивидуальной защиты, а также обрабатывают очки, руки и оборудование кожным антисептиком. Огорчает, что население расслабилось. Вирус COVID–19 и после выздоровления человека может передаться, например, через грязные руки. Поэтому руки надо мыть как минимум 30 секунд с мылом горячей водой, чтобы удалить все загрязнения и после обработать кожным антисептиком,сказала руководитель эпидемиологической службы, врач-эпидемиолог медико-санитарной части «Уралвагонзавода» Татьяна Филатова. Она также отметила, что людям старше 65 лет лучше выбирать для прогулок вечернее время, когда наплыв людей на улицах небольшой.

