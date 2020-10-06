В Нижнем Тагиле более трех тысяч сотрудников «Уралвагонзавода» привились от гриппа

Для вакцинации применяется вакцина «Флю-М» и «Совигрипп». Обе они содержат необходимые штаммы вируса. Однако «Совигрипп» имеет в составе полиоксидоний, что делает ее более оптимальной для пожилых людей, так как она лучше усваивается. У поставивших прививку граждан быстро формируется иммунитет.