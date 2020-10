В Свердловской области число выявленных случаев COVID-19 превысило 30 тысяч

Количество зафиксированных в регионе случаев коронавируса с начала пандемии составило 30 163 человека, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 176 новых случаев COVID-19. Состояние 114 госпитализированных врачи оценивают как тяжелое, из них 55 находятся на аппаратах ИВЛ. По выздоровлению выписано 113 человек, общее количество вылечившихся достигло 22 383 пациентов. Зарегистрировано семь летальных случаев, за все время пандемии скончались 622 свердловчанина. За последние сутки в России выявлено 11 615 случаев COVID-19 в 83 регионах страны, с начала пандемии зафиксировали 1 237 504 заболевших. Из больниц выписано по выздоровлению 6 252 пациента, с начала пандемии — 988 576 человек. За сутки зарегистрировано 188 летальных случаев, общее количество скончавшихся россиян — 21 663.

