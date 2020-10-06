В Свердловской области число выявленных случаев COVID-19 превысило 30 тысяч

За последние сутки в России выявлено 11 615 случаев COVID-19 в 83 регионах страны, с начала пандемии зафиксировали 1 237 504 заболевших. Из больниц выписано по выздоровлению 6 252 пациента, с начала пандемии — 988 576 человек. За сутки зарегистрировано 188 летальных случаев, общее количество скончавшихся россиян — 21 663.