Везущий на Урал урановые «хвосты» поезд был задержан активистами в Германии

В Германии активисты на пять часов задержали поезд, везущий урановые «хвосты» в Новоуральск, пишет Greenpeace.

Состав из 16 вагонов, нагруженный 600 тоннами уранового мусора вышел из Гронау в Амстердам, откуда морем их повезут под Санкт-Петербург. На всем пути следования активисты провели акции протеста в трех местах. В Мюнстере они задержали поезд на пять часов, свесившись с моста на веревках и держа в руках плакаты. Это уже 20-я по счету перевозка урановых «хвостов» в Свердловскую область. Напомним, в конце прошлого года в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле прошли протест против складирования вредных веществ на Урале. «Росатом» заявил, что отвальный гексафторид урана (ОГФУ) не является радиоактивными отходами. В Екатеринбурге вновь прошел пикет против ввоза урановых хвостов

