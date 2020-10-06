Везущий на Урал урановые «хвосты» поезд был задержан активистами в Германии

Везущий на Урал урановые «хвосты» поезд был задержан активистами в Германии

Сегодня, 09:59Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В Германии активисты на пять часов задержали поезд, везущий урановые «хвосты» в Новоуральск, пишет Greenpeace.

Состав из 16 вагонов, нагруженный 600 тоннами уранового мусора вышел из Гронау в Амстердам, откуда морем их повезут под Санкт-Петербург.

На всем пути следования активисты провели акции протеста в трех местах. В Мюнстере они задержали поезд на пять часов, свесившись с моста на веревках и держа в руках плакаты.

Это уже 20-я по счету перевозка урановых «хвостов» в Свердловскую область.

Напомним, в конце прошлого года в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле прошли протест против складирования вредных веществ на Урале. «Росатом» заявил, что отвальный гексафторид урана (ОГФУ) не является радиоактивными отходами.

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