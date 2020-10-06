Властями Екатеринбурга обсуждается вопрос возвращения к ужесточенному карантину

Властями Екатеринбурга обсуждается вопрос возвращения к ужесточенному карантину

Сегодня, 19:37Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В уральской столице обдумывают схему возвращения к жестокому карантину, сообщает Е1 со ссылкой на собственный источник.

В Екатеринбурге накануне прошло совещание городского штаба, на котором члены мэрии обсудили, какими способами в текущей ситуации можно ограничить распространение COVID-19.

По словам источника, данный момент рост заболеваемости нельзя назвать всплеском, однако постепенно регион возвращается к летним показателям. Врачей, работающих с коронавирусными больными, беспокоит число зараженных, нуждающихся в госпитализации. Больницы работают в усиленном режиме.

Как сообщает источник, возможно появление блок-постов, запрещающих свободное перемещение между областями и за их пределы. Не исключено, что пассажиры авиарейсов будут обязаны предоставлять справки об отсутствии у себя коронавирусной инфекции. Режим станет жестче.

Отмечается, что школы и детские сады высаживать на дистант пока не планируют. Чиновники считают, что именно там дети наиболее защищены, поскольку в учреждениях предприняты все меры для сведения риска заражения к минимуму.

Напомним, за прошедшие сутки в России выявили 11 615 человек, заболевших коронавирусом. Эта цифра приближается к максимальной, когда 11 мая было выявлено 11 656 зараженных.

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