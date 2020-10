Властями Екатеринбурга обсуждается вопрос возвращения к ужесточенному карантину

В уральской столице обдумывают схему возвращения к жестокому карантину, сообщает Е1 со ссылкой на собственный источник.

В Екатеринбурге накануне прошло совещание городского штаба, на котором члены мэрии обсудили, какими способами в текущей ситуации можно ограничить распространение COVID-19. По словам источника, данный момент рост заболеваемости нельзя назвать всплеском, однако постепенно регион возвращается к летним показателям. Врачей, работающих с коронавирусными больными, беспокоит число зараженных, нуждающихся в госпитализации. Больницы работают в усиленном режиме. Как сообщает источник, возможно появление блок-постов, запрещающих свободное перемещение между областями и за их пределы. Не исключено, что пассажиры авиарейсов будут обязаны предоставлять справки об отсутствии у себя коронавирусной инфекции. Режим станет жестче. Отмечается, что школы и детские сады высаживать на дистант пока не планируют. Чиновники считают, что именно там дети наиболее защищены, поскольку в учреждениях предприняты все меры для сведения риска заражения к минимуму. Напомним, за прошедшие сутки в России выявили 11 615 человек, заболевших коронавирусом. Эта цифра приближается к максимальной, когда 11 мая было выявлено 11 656 зараженных. Заболеваемость COVID-19 в России за сутки почти достигла майского рекорда

