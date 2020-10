За прошедшие сутки в России выявили 11 615 человек, заболевших коронавирусом. Эта цифра приближается к максимальной, 11 мая было выявлено 11 656 зараженных, сообщает оперштаб.

С начала пандемии зафиксировано 1 237 504 случая коронавируса. По выздоровлению выписаны из медучреждений 6 252 пациента, всего с начала пандемии выздоровели 988 576 россиян. За прошедшие сутки оперштаб сообщил о 188 умерших, общее количество скончавшихся от коронавируса — 21 663.

