116 раз в сентябре коммунальщики не смогли вывезти мусор из-за автомобилей уральцев

116 раз в сентябре коммунальщики не смогли вывезти мусор из-за автомобилей уральцев
116 раз в сентябре коммунальщики не смогли вывезти мусор из-за автомобилей уральцев
Сегодня, 13:20Здоровье и экологияФото: 1МI
Автовладельцы оставляют машины возле мусорных контейнеров, чем препятствуют вывозу мусора с придомовых территорий. С лета, количество таких случаев в Свердловской области выросло на 30%.

Коммунальщики не смогли в сентябре 2021 года 66 раз вывести мусорные контейнеры из-за припаркованного рядом с ними автотранспорта в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба ООО «Компании «Рифей».

Чаще всего мешают припаркованные автомобили на улицах Тагилстроевская, 3 А; К.Маркса, 16; Энтузиастов, 16 Нижнего Тагила. Региональный оператор напоминает автовладельцам, что габариты уборочной техники не всегда позволяют ей опустошить мусорные контейнеры, если рядом паркуются легковые машины.

Фото:ООО «Компания «Рифей»

28 подобных случаев произошли в сентябре в Краснотурьинске, остальные приходятся на другие города Свердловской области.

В руководстве компании «Рифей» приводят примеры грамотной организации парковочных мест во дворах многоквартирных домов.

Там, где тема парковок правильно отработана Управляющими компаниями, никаких проблем с вывозом мусора не возникает,рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.

Напомним, компания «Рифей» возводит мусоросортировочный завод в Краснотурьинске, мощности которого позволят сортировать до 20-ти тонн отходов в час. На предприятии будут извлекать из мусора пластик, металлы, бумагу и картон, а также стекло. Вторсырье будет упаковываться в удобные пачки, и отправляться на повторную переработку.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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