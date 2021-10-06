116 раз в сентябре коммунальщики не смогли вывезти мусор из-за автомобилей уральцев

Коммунальщики не смогли в сентябре 2021 года 66 раз вывести мусорные контейнеры из-за припаркованного рядом с ними автотранспорта в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба ООО «Компании «Рифей».
Чаще всего мешают припаркованные автомобили на улицах Тагилстроевская, 3 А; К.Маркса, 16; Энтузиастов, 16 Нижнего Тагила. Региональный оператор напоминает автовладельцам, что габариты уборочной техники не всегда позволяют ей опустошить мусорные контейнеры, если рядом паркуются легковые машины.
28 подобных случаев произошли в сентябре в Краснотурьинске, остальные приходятся на другие города Свердловской области.
В руководстве компании «Рифей» приводят примеры грамотной организации парковочных мест во дворах многоквартирных домов.
Там, где тема парковок правильно отработана Управляющими компаниями, никаких проблем с вывозом мусора не возникает,рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Напомним, компания «Рифей» возводит мусоросортировочный завод в Краснотурьинске, мощности которого позволят сортировать до 20-ти тонн отходов в час. На предприятии будут извлекать из мусора пластик, металлы, бумагу и картон, а также стекло. Вторсырье будет упаковываться в удобные пачки, и отправляться на повторную переработку.