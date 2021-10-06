116 раз в сентябре коммунальщики не смогли вывезти мусор из-за автомобилей уральцев

Напомним, компания «Рифей» возводит мусоросортировочный завод в Краснотурьинске, мощности которого позволят сортировать до 20-ти тонн отходов в час. На предприятии будут извлекать из мусора пластик, металлы, бумагу и картон, а также стекло. Вторсырье будет упаковываться в удобные пачки, и отправляться на повторную переработку.