60 млн на закупку контейнеров для раздельного сбора ТКО получит Свердловская область

Минприроды РФ одобрило заявку Свердловской области на закупку контейнеров для раздельного сбора ТКО. Более 60-ти миллионов рублей поступят в регион уже в текущем году в качестве субсидии.

Полученная субсидия из федерального бюджета пойдет на закупку 4-х тысяч контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов в Свердловской области, сообщает «Тагильский рабочий». Почти 61 миллион рублей поступит в регион до конца года. Это позволит муниципалитетам области выйти на новый качественный уровень по сбору и утилизации бытовых отходов. До 2030-го года в Свердловской области построят или реконструируют 12 мусоросортировочных заводов. Их суммарная мощность прогнозируется на уровне 1,4 миллиона тонн в год. Еще 600 тысяч тонн мусора в год будут утилизироваться объектами утилизации ТКО. В рамках проекта «Экология» компания «Рифей» приступила к строительству мусоросортировочного завода на севере Свердловской области. Мощности предприятия позволят сортировать около 20-ти тонн отходов в час,сообщила пресс-служба регионального оператора TagilCity.ru. Напомним, 1 июля 2020-го года на Урале стартовал пилотный проект по введению раздельного сбора и накопления твердых коммунальных отходов. В проекте участвуют 10 муниципалитетов и 15 учреждений образования Свердловской области. Также к проекту присоединились 30 управляющих компаний. В Свердловской области систему обращения с ТКО переведут на замкнутый цикл

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