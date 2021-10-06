60 млн на закупку контейнеров для раздельного сбора ТКО получит Свердловская область

60 млн на закупку контейнеров для раздельного сбора ТКО получит Свердловская область
60 млн на закупку контейнеров для раздельного сбора ТКО получит Свердловская область
Сегодня, 16:26Здоровье и экологияФото: 1МI
Минприроды РФ одобрило заявку Свердловской области на закупку контейнеров для раздельного сбора ТКО. Более 60-ти миллионов рублей поступят в регион уже в текущем году в качестве субсидии.

Полученная субсидия из федерального бюджета пойдет на закупку 4-х тысяч контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов в Свердловской области, сообщает «Тагильский рабочий».

Почти 61 миллион рублей поступит в регион до конца года. Это позволит муниципалитетам области выйти на новый качественный уровень по сбору и утилизации бытовых отходов.

До 2030-го года в Свердловской области построят или реконструируют 12 мусоросортировочных заводов. Их суммарная мощность прогнозируется на уровне 1,4 миллиона тонн в год. Еще 600 тысяч тонн мусора в год будут утилизироваться объектами утилизации ТКО.

В рамках проекта «Экология» компания «Рифей» приступила к строительству мусоросортировочного завода на севере Свердловской области. Мощности предприятия позволят сортировать около 20-ти тонн отходов в час,сообщила пресс-служба регионального оператора TagilCity.ru.

Напомним, 1 июля 2020-го года на Урале стартовал пилотный проект по введению раздельного сбора и накопления твердых коммунальных отходов. В проекте участвуют 10 муниципалитетов и 15 учреждений образования Свердловской области. Также к проекту присоединились 30 управляющих компаний.

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