За сутки в Нижнем Тагиле подтверждено 92 случая заболевания коронавирусом

За сутки с 4 по 5 октября 2021 года в Нижнем Тагиле зарегистрированы еще 92 случая заболевания COVID-19, сообщает Роспотребнадзор по Свердловской области.
В Свердловской области за сутки зарегистрировано 526 новых инфицированных пациентов, скончались за тот же период 41 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Напомним, по данным оперштаба, всего в Свердловской области с начала пандемии заболели 141 596 человек. Из них скончались 6 502 пациента, 130 340 полностью вылечились. На 5 октября 2021 года на лечении в стационарах региона находятся 5 810 больных COVID-19.