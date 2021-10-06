За сутки в Нижнем Тагиле подтверждено 92 случая заболевания коронавирусом

За сутки в Нижнем Тагиле подтверждено 92 случая заболевания коронавирусом
За сутки в Нижнем Тагиле подтверждено 92 случая заболевания коронавирусом
Сегодня, 10:53Здоровье и экологияФото: 1МI
Всего лабораторно подтверждено более 10 тысяч заболеваний COVID-19 в Нижнем Тагиле.

За сутки с 4 по 5 октября 2021 года в Нижнем Тагиле зарегистрированы еще 92 случая заболевания COVID-19, сообщает Роспотребнадзор по Свердловской области.

В Свердловской области за сутки зарегистрировано 526 новых инфицированных пациентов, скончались за тот же период 41 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Напомним, по данным оперштаба, всего в Свердловской области с начала пандемии заболели 141 596 человек. Из них скончались 6 502 пациента, 130 340 полностью вылечились. На 5 октября 2021 года на лечении в стационарах региона находятся 5 810 больных COVID-19.

Сюжеты:
Нижний ТагилКоронавирус
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