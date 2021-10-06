За сутки в Нижнем Тагиле подтверждено 92 случая заболевания коронавирусом

Напомним, по данным оперштаба, всего в Свердловской области с начала пандемии заболели 141 596 человек. Из них скончались 6 502 пациента, 130 340 полностью вылечились. На 5 октября 2021 года на лечении в стационарах региона находятся 5 810 больных COVID-19.