Есть все вакцины: тагильчане могут привиться от COVID-19 в поликлинике ЦГБ №1

Есть все вакцины: тагильчане могут привиться от COVID-19 в поликлинике ЦГБ №1
Есть все вакцины: тагильчане могут привиться от COVID-19 в поликлинике ЦГБ №1
Сегодня, 21:03Здоровье и экологияФото: 1MI
В связи с ухудшением эпидобстановки по заболеваемости коронавирусом в Нижнем Тагиле, жители Дзержинского района могут поставить прививку от инфекции в поликлинике на улице Окунева, 30. В медучреждении есть все виды вакцин, записаться можно любым удобным способом.

С наступлением осени в Нижнем Тагиле снова возросла заболеваемость COVID-19. Общественный транспорт наполнился школьниками и студентами. Тагильчане активно посещают многолюдные торговые центры. Нарушение социальной дистанции и масочного режима негативно сказываются на эпидемиологической обстановке в городе.

В ЦГБ № 1 Нижнего Тагила с середины сентября поступает все больше пациентов со всего Горнозаводского округа в тяжелом состоянии. При этом зачастую возраст пациентов значительно ниже группы риска, болеет много молодых людей, сообщают в медучреждении. По статистике, большинство людей, находящихся в отделении реанимации, не вакцинированы от COVID-19.

Сейчас прививка от коронавируса является единственным эффективным методом защиты от инфекции. Вакцина позволяет снизить риск заражения, а в случае заболевания болезнь проходит в более легкой форме из-за выработанных антител. Привитым необходимо также соблюдать противоэпидемиологические меры, так как болезнь может проходит бессимптомно.

Коллектив нашей больницы оказавшись на передовой, работая непосредственно с пациентами заболевшими COVID-19, наблюдая как тяжело протекает заболевание, активно приняли участие в вакцинации, когда такая возможность появилась. Часть сотрудников после 6 месяцев, после первичной вакцинации прошли повторную. К сожалению, коронавирус является смертельно опасным и трагически уносит жизнь, в том числе наших коллег, поэтому, имея возможность защитить себя, не упускайте её, рассказал редакции TagilCity.ru главный врач ЦГБ № 1 Александр Павловских.

Жители Дзержинского района Нижнего Тагила могут пройти вакцинацию в поликлинике на улице Окунева, 30. Записаться на прививку можно:

  • по номеру call-центра тел. 8 (3435) 38-44-99,
  • через официальный сайт больницы,
  • через портал «Регистратура 96», где можно самостоятельно выбрать удобное время.
Фото:Скриншот сайта "Регистратура 96"

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
вакцинацияЦГБ №1Нижний Тагилкоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы