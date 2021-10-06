Характерный признак COVID-19 у детей назвали свердловские врачи

Родители должны насторожиться при высокой температуре в самом начале заболевания. Она может достигать 39 градусов и более, объясняет медик. При этом другие симптомы простуды проявляют себя минимально. Если температура сохраняется несколько дней, сбивается и снова растет через некоторое время, то это характерный признак, говорит врач.