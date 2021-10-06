Плесень покрыла стены в доме спортсмена из-за ремонта балкона у соседа в Новоуральске

Плесень покрыла стены в доме спортсмена из-за ремонта балкона у соседа в Новоуральске
Плесень покрыла стены в доме спортсмена из-за ремонта балкона у соседа в Новоуральске
Сегодня, 17:54Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Квартира мастера спорта и чемпиона мира по спортивному ориентированию на лыжах Николая Бондаря в Новоуральске покрылась плесенью из-за ремонта балкона у соседа сверху — рабочие нарушили конструктивные особенности здания. Теперь тренер судится с управляющей компанией.

Квартира Николая Бондаря в Новоуральске пострадала после ремонта балкона у его соседей сверху еще в 2016 году — в результате вмешательства в конструкцию дома бетонная плита перестала плотно примыкать к стене здания. Из-за этого в течение пяти лет влага собиралась и копилась внутри стен, так как нарушенная гидроизоляция пропускала и снег, и дождь, пишет Знак.ком.

По словам юриста тренера Дмитрия Щекалева, управляющая компания устранила причину затопления, однако отказывается оплачивать дорогостоящий ремонт в жилище Бондаря.

Сейчас квартире требуется ремонт, но никто его не делает и не возмещает ущерб, несмотря на неоднократные обращения Николая Бондаря, говорит Дмитрий Щекалев.

Вызванный спортсменом независимый эксперт насчитал ущерб в 162,5 тысячи рублей, однако УК с ним не согласна — по их оценке стоимость компенсации должна быть меньше, всего 122 тысячи рублей.

В итоге Николай Бондарь подал исковое заявление в суд.

Напомним, в Краснотурьинске жильцы возвратились в свои квартиры после вынужденного переезда и обнаружили плесень на стенах и лужи на полу. УК пообещала уральца восстановить кровлю здания, однако до сих пор свои слова не сдержала.

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