Пожилая тагильчанка 2 недели страдала с переломом без медпомощи

Пожилая тагильчанка 2 недели мучилась с болью в бедре до потери сознания. Врач из поликлиники Нижнего Тагила не смог поставить правильный диагноз, женщину лечили от другого заболевания. Но и в Демидовской больнице ей отказали в помощи, сообщили родственники пенсионерки.

Пожилая тагильчанка почувствовала боль в тазовой области и до колена ноги в конце сентября 2021 года, сообщил сын пенсионерки TagilCity.ru. Со слов сына пожилой женщины, в начале октября боль в ноге кратно усилилась, женщина теряла сознание от болевого шока. Особенно сильно нога распухла в области колена 4 октября. Больная к тому времени уже не могла вставать, родственники вызвали скорую. Медики скорой помощи обезболили ногу и отвезли пенсионерку в Демидовскую больницу. Больная находилась в приемном покое лечебницы с 23:30 до 02:00, все это время ни врачи, ни заведующий отделением гнойной хирургии Денис Левченко не смогли поставить пожилой женщине правильный диагноз, рассказал TagilCity.ru сын женщины. По словам родственника, ей был сделан рентген тазовой области, но распухшее колено врачи даже не рассматривали. После консилиума Левченко заявил родственникам больной, что это остеохондроз, с таким заболеванием лечатся амбулаторно и отправил лежачую пенсионерку домой. Родственники женщины потребовали вновь вызвать в приемный покой Левченко, который на повышенных тонах и на «ТЫ» заявил, что к нему, как к хирургу, вопросов больше быть не должно. При этом завотделением сказал, что женщина не нуждается в госпитализации и хирургической помощи, говорит сын пенсионерки. Я написал направление на консультацию к терапевту и неврологу, ты что хочешь, чтоб я ногу ей отрезал? ,спросил хирург сына больной. Все это видно на кадрах видеозаписи, сделанной родственником. Видя, что в Демидовской больнице помощи им не дождаться, родственники вызвали скорую, медики которой госпитализировали пенсионерку в 4-ю городскую больницу Нижнего Тагила. Лишь там врачи смогли поставить пожилой женщине правильный диагноз — перелом бедровой кости, сказал TagilCity.ru сын женщины. Сейчас пенсионерка ожидает операцию, подготовка к которой уже началась. Напомним, жители Нижнего Тагила постоянно жалуются на обслуживание и лечение в Демидовской больнице и ее поликлинике. Здания практически не ремонтируются со времен СССР, сложно дозвониться до регистратуры, а записаться на прием к врачу через интернет практически не возможно. «Обращение — убогое». Народный рейтинг поликлиник Нижнего Тагила

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